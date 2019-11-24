وحدة المهن الحرة في “حزب الله” هنأت الفائزين في انتخابات نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين

A + A -

هنأت وحدة المهن الحرة في “حزب الله”، الفائزين في انتخابات نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأشارت في بيان الى “فوز كامل اللائحة المدعومة من حزب الله والتيار الوطني الحر في مقابل خرق مرشح وحيد من اللائحة المدعومة من الحراك المدني والقوات والكتائب والاشتراكي، حيث فاز مرشح حزب الله الدكتور حسام جسار في عضوية مجلس النقابة إضافة لكامل مقاعد صندوق التعاضد للتيار الوطني الحر والحلفاء.

وفاز مرشحا حزب الله الصيدلي محمد جحجاح في عضوية مجلس نقابة الصيادلة والصيدلي عباس بلوق في عضوية المجلس التأديبي”.

وبارك “فوز الحليف في التيار الوطني الحر الدكتور إيلي قويق بمنصب نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان، وأربعة أعضاء من أصل خمسة لعضوية مجلس النقابة”.

وختمت مجددة تأكيدها “على التعاون مع جميع المهنيين والأفرقاء والتجمعات لإنجاح العمل النقابي بما يخدم جميع أبناء الوطن”.