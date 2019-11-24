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فائزو دورة كتاب العدل 2018 ناشدوا الحريري توقيع مرسوم توظيفهم

24
NOVEMBER
2019
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وجه الفائزون في دورة كتاب العدل 2018، كتابا مفتوحا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، جاء فيه أنه "منذ اكثر من 10 أشهر صدرت نتائج مباراة كتاب العدل حيث فاز 56 متباريا مجازا في الحقوق من اصل 1597 قدموا طلباتهم للاشتراك في المباراة.

وأشرفت على المباراة لجنة قضائية مؤلفة من 32 قاضيا من انزه قضاة لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار والتي أصرت على ان تصدر النتائج وفقا لترتيب الناجحين ولم تترك وزارة العدل قبل اعلان اسماء الناجحين على موقع الوزارة.

وقع معالي وزير العدل المرسوم وأحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2019.

أنت يا دولة الرئيس ابن رفيق الحريري الذي قدم منحا تعليمية لاكثر من 30 ألف لبناني من مختلف الانتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية وفتح لهم مجالات العمل في مختلف اصقاع الارض. أنت يا دولة الرئيس لم يسبق لك ان تكلمت بأسلوب طائفي او مناطقي طيلة حياتك السياسية. أنت يا دولة الرئيس لا عدو شخصيا لك لانك معتدل ومرن وديمقراطي وتتفهم هواجس الاخرين. أنت يا دولة الرئيس الساعي دوما وابدا لخلق فرص عمل للشباب وتجول الشرق والغرب لهذا المبتغى. أنت يا دولة الرئيس قلت انك مع مطالب الناس المحقة. لماذا تريد أن تسجل في تاريخك السياسي أنك رفضت توقيع مرسوم كتاب العدل لاسباب لا تتلاءم مع تاريخ تيارك وعائلتك السياسي. نحن الفائزين المظلومين نطلب من دولتك الافراج عن المرسوم المأسور".

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