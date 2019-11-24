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الإعتداء على الشاب فواز فواز في شحيم ... والحجار يعلق

24
NOVEMBER
2019
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اعتبر النائب محمد الحجار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن "فواز فواز ضحية جديدة للفتنويين المصرين على أخذ الإقليم إلى المشاكل".

وشدد على "اننا لن ننزلق كلنا إلى هذا الدرك وسنبقى متمسكين بالدولة وأجهزتها،لكن عدم توقيف المعتدين على أيمن ضاهر وأمين الحاج يشجع على الإستمرار في هذا المسلسل".

ودعا الى أن "تتحرك هذه الأجهزة بسرعة وإلا سيكون لنا موقف آخر ودائما ضمن القانون".

وتعرض الشاب فواز فواز من بلدة شحيم، مساء امس للضرب على ايدي مجهولين، بينما كان مع رفيقه من بلدة كترمايا، يشعلان النار في حرج الصنوبر على طريق دير المخلص - جون، في إنتظار رفاق لهم للسهر معا الى جانب النار، فحضر الى المكان بحسب رواية شقيق الجريح سيارة وترجل منها مجموعة من الشبان وتعرضوا لشقيقه ورفيقه بالضرب بالايدي والمسدسات، وحضر ايضا رفاق فواز وحصل تلاسن.

وعلى الاثر، تم نقل فواز الى مستشفى سبلين الحكومي وهو مصاب بكسور وارتجاج في الرأس.

 

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