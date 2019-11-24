مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروجي مخدرات وتضبط كمية منها

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أفادت المديرية العامة في قوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 22/11/2019، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي عن وجود أشخاص على متن سيارة نوع “نيسان ساني” لون فضي يروجون المخدرات في محلة شننعير / كسروان.

نتيجة الإستقصاءات والمتابعة، تمكنت قوة من هذه المفرزة من الإطباق على السيارة المذكورة التي كانت متوقفة في المحلة وتوقيف /٣/ اشخاص وهم اللبنانيون:

– ا. ا. (مواليد عام ١٩٩٢)

– ج. ز. (مواليد عام ١٩٨٨)

– ا. ف. (مواليد عام ١٩٨٣)

وبتفتيشهم والسيارة، ضبطت بحوزتهم /١٣٣/ كيسا بداخلها مادة الكوكايين، /٢٩/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة باز الكوكايين، كمية من حشيشة الكيف، /١٢/ إبرة فارغة تستخدم لمادة الهيرويين، بومب اكشن مع /١١/ طلقة صالحين للاستعمال، /٣/ هواتف خلوية ومبلغ مالي.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص.