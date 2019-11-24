تظاهرة أمام السفارة الأميركية في عوكر.. وانتشار كثيف للجيش

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تتظاهر مجموعات من الحراك أمام السفارة الاميركية في عوكر، رفضا للتدخلات الخارجية بشؤون لبنان، وأبرزها بحسب المتظاهرين التدخل الأميركي الأخير الذي عبر عنه السفير الأميركي الأسبق جيفري فيلتمان واعتراضا على الدور الأميركي الفاعل في تعميق الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وأحرق المتظاهرون العلم الاميركي والاسرائيلي وهتفوا للمقاومة، كما أحرقوا صورة للريس الأميركي دونالد ترامب.

وحاول بعض المتظاهرين من شبان الاحزاب اليسارية امام السفارة قطع الأسلاك الشائكة.

وجدد المتظاهرون تأكيدهم أن دعوتهم للتظاهر أمام السفارة الأميركية اليوم "ليست لإثبات وطنيتهم أمام جمهور المقاومة بل جاءت رفضا للسياسة الأميركية في لبنان ولكل السياسيين الذين يتظاهرون بمعاداة الولايات المتحدة".

وسجل إنتشار كثيف للجيش عند المداخل المحيطة بمنطقة عوكر، وقطع الطريق أمام السيارات على مسافة بعيدة نسبيا من ساحة الاعتصام.