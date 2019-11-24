إعلام المستقبل ينبه: رسائل مشبوهة تنتحل صفة أحمد الحريري!

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صدر عن هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" ما يلي:

أفادنا عدد من المواطنين أنهم يتلقون رسائل نصية، بـ"اللهجة العامية"، عبر تطبيق "الواتس آب"، من أرقام هاتفية من خارج لبنان، تنتحل صفة الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وتزعم أنها مرسلة منه شخصياً، وتدعوهم الى الاتصال به.

تؤكد هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" أن هذه الرسائل مشبوهة ولا أساس لها من الصحة، وقد تزامنت مع الرسائل النصية المشبوهة التي دعت الى لقاءات مزعومة مع الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط.

وتدعو الهيئة كل من وصلتهم هذه الرسائل إلى عدم الأخذ بها والتبليغ عنها، لإحالتها إلى الأجهزة المختصة لإجراء المقتضى.