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الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بالاستقلال من الرئيسين الروسي والصيني‎

24
NOVEMBER
2019
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال برقيتي تهنئة من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، شددتا على دعم لبنان وشعبه، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.


برقية الرئيس بوتين
وجاء في برقية الرئيس بوتين: "ان العلاقات الدبلوماسية الروسية –اللبنانية، التي احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين على انشائها، لطالما ارتدت طابع الصداقة البناءة. وانني لمقتننع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائي في مختلف الميادين لما فيه خير شعبينا. واغتنم المناسبة لأجدد دعم روسيا المتواصل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه."

 

برقية الرئيس جين بينغ
من جهته، شدد الرئيس جين بينغ على "ان الصين ولبنان بلدان صديقان منذ القدم، والصين تواصل دوما دعم جهود لبنان في صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية قدماً." اضاف: "اني اعلق بالغ الاهمية على تطوير العلاقات الصينية-اللبنانية، ومستعد للعمل مع فخامتكم من اجل دفع علاقات التعاون بين الصين ولبنان الى مستوى اعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بالصورة الفضلى."

 

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