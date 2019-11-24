بالصور: وفد من التيار - كندا‎ التقى عضو البرلمان الكندي وعضو لجنة الخارجية البرلمانية الكندية اللبناني الأصل زياد ابو لطيف للتهنئة بإعادة انتخابه

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زار وفد من التيار الوطني الحر - كندا البرلمان الفيدرالي الكندي في العاصمة أوتاوا يتقدمهم المنسق العام المهندس جهاد دواد ومنسق اوتاوا مارون عون التقى الوفد عضو البرلمان الكندي وعضو لجنة الخارجية البرلمانية الكندية اللبناني الأصل الاستاذ زياد ابو لطيف للتهنئة بإعادة انتخابه وشرح الوفد الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية وسلمه مذكرة الى وزير الخارجية الكندية تتضمن دعم مقررات و جهود رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون و الجيش اللبناني و تبني مطالب الحراك المدني المشروعة، كما وتم تقديم درع تكريمي لسعادة النائب زياد ابو لطيف.