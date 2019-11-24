الجامعة الباسيلية في لبنان تعترض: كلام الخازن عار عن الصحة والاخلاق

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أصدرت العمدة المركزية للجامعة الباسيلية البيان الآتي:



"إن عميد وأعضاء العمدة المركزية للجامعة الباسيلية يستنكرون ويشجبون تصريح النائب فريد هيكل الخازن الاستفزازي الذي تناول فيه بكلام غير لائق وعار عن الصحة والأخلاق والحضارة، أبناء العائلة الباسيلية في لبنان وبلاد الاغتراب.



اننا نتشرف بجميع أبناء العائلة الكريمة المعروفين بأخلاقهم وبمستواهم الرفيع والمشهود لهم بالعلم والثقافة والإبداع والمشهورين بالنزاهة ونظافة الكف والاتزان.



إن أبناء العائلة الباسيلية متجذرين بوطنهم لبنان وأرضه المقدسة، ومتمسكين بالحرية والكرامة والاستقلال، ورسالتهم المستمرة المحبة والسلام والتضامن".