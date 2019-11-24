عناوين الصحف ليوم الأحد 24 تشرين الثاني 2019

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الأنباء: «التيار»: التكليف سيطول والحرد لا ينفع.. و«المستقبل»: الأمور بين الرؤساء الثلاثة مقفلة
«الحراك» يرفع «القبضة الحديدية» ويركز على الاستشارات الحكومية
النهار: لبنان في قلب الصراع: "حزب الله" يتذرع بفيلتمان والسفير الروسي يربط الانتفاضة بثورات العالم
الشرق الأوسط: ضغوط تستهدف الحريري للتسليم بحكومة مختلطة
الرسالة الرئاسية بلا مفاعيل سياسية
الديار: ازمة نوايا بين الرئيسين عون والحريري تعطل البلاد وتمد الازمة
عون لن يجري استشارات ما لم يتعهد الحريري بعدم الاعتذار
الحريري : اتركوني اؤلف حكومة اختصاصيين وسترون النهضة الاقتصادية عبر الخطة