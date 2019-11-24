عناوين الصحف ليوم الأحد 24 تشرين الثاني 2019

A + A -

الأنباء: «التيار»: التكليف سيطول والحرد لا ينفع.. و«المستقبل»: الأمور بين الرؤساء الثلاثة مقفلة

«الحراك» يرفع «القبضة الحديدية» ويركز على الاستشارات الحكومية



النهار: لبنان في قلب الصراع: "حزب الله" يتذرع بفيلتمان والسفير الروسي يربط الانتفاضة بثورات العالم

الشرق الأوسط: ضغوط تستهدف الحريري للتسليم بحكومة مختلطة

الرسالة الرئاسية بلا مفاعيل سياسية



الديار: ازمة نوايا بين الرئيسين عون والحريري تعطل البلاد وتمد الازمة

عون لن يجري استشارات ما لم يتعهد الحريري بعدم الاعتذار

الحريري : اتركوني اؤلف حكومة اختصاصيين وسترون النهضة الاقتصادية عبر الخطة