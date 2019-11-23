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اتهمت جهاز أمن المطار بسرقتها.. فجاءها الرد!

23
NOVEMBER
2019
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أصدر جهاز أمن المطار، البيان الآتي: “انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن سرقة مصاغ، من حقيبة إحدى المواطنات المسافرات إلى تركيا، وقد عمدت هذه المواطنة، إلى اتهام عناصر قوى الأمن الداخلي التابعين لجهاز أمن المطار بسرقة المصاغ.

يهم قيادة جهاز أمن المطار، أن توضح ما يلي: إن الحادثة المذكورة، حصلت بتاريخ 4/9/2019، وبذلك التاريخ كانت تفتيشات قوى الأمن الداخلي ما تزال في منطقة المغادرة الخارجية، وكانت كل حقيبة تفتش أمام صاحبها، وبالتالي لم يكن ممكنا أبدا، حصول هذا الأمر بوجود صاحب الحقيبة، حتى لو صح ما تدعيه المواطنة، فكان يتوجب عليها تقديم شكوى لدى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار بأسرع فرصة، لا أن تقوم بالتشهير بالقوة الأمنية العاملة في المطار، بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادثة.

لذلك تتمنى هذه القيادة، على جميع المسافرين، التقدم بشكوى بأسرع وسيلة وأقرب فرصة، عند حصول أي عملية فقدان، ليتسنى للمحققين مراجعة كاميرات المراقبة، بصورة فورية، فاقتضى التوضيح”.

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