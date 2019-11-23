لبنان ضيف شرف في سوق الميلاد 2019 في مدينة ستراسبورغ

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افتتح رئيس بلدية ستراسبورغ يرافقه سفير لبنان لدى فرنسا السيد رامي عدوان ونائب قضاء جبيل السيد زياد حواط القرية اللبنانية المخصصة للتعريف بمنتجات بلاد الأرز وللتسويق للسياحة في لبنان في إطار فعاليات سوق الميلاد 2019 في مدينة ستراسبورغ.

ويحل لبنان ضيف شرف هذه السنة مع لفتة خاصة لمدينة جبيل.

حضر الافتتاح عدد كبير من اللبنانيين والفرنسيين والأوروبيين يتقدمهم مسؤولون رفيعون أبرزهم النائبة في البرلمان الفرنسي مارتين فونير التي لعبت دورًا محوريًا في إنجاح مشاركة لبنان.

وكان لافتًا حضور عدد كبير من اللبنانيين المقيمين في الدول المجاورة لستراسبورغ آتين من ألمانيا وهولندا وسويسرا واللوكسمبورغ علمًا بأن سوق الميلاد الذي تمتد فعالياته حتى 30 كانون الأول يستضيف سنويًا حوالى مليوني زائر.

و في هذا السياق، قدمت ممثلة عن بلدية ستراسبورغ الحدث ورحبت بلبنان وبمدينة جبيل شاكرة كل الذين ساهموا وبذلوا جهودًا في تنظيمه. وقد ألقى النائب حواط كلمة حيّى فيها اللبنانيين المنتشرين في كافة أنحاء العالم وشكر مدينة ستراسبورغ وكل الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث، ولا سيما المنتجين والحرفيين العارضين لمنتجاتهم في

سوق الميلاد.

كما ألقى السفير عدوان كلمة شدد فيها

على الرمزية الثلاثية للحدث:

1-المساهمة في تجذر المنتجين اللبنانيين في أرضهم من خلال مساعدتهم على تسويق منتجاتهم في الخارج حيث يشكل هذا النشاط الاقتصادي رافعة للاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

2-أن تستضيف ساحة تحمل إسم غوتنبرغ، مخترع أول مطبعة في العالم، قريةً لبنانية علمًا بأن أول مطبعة في العالم العربي موجودة في لبنان، ما هو إلا دليل رمزي على الغنى الثقافي والتربوي والعلمي الذي لطالما ميَّز ثقافة لبنان وشعبه. وأن تكون مدينة جبيل، مهد الأبجدية، شريكاً في هذه القرية، يزيد من رمزية الحدث والمناسبة.

3-أن يصادف افتتاح المعرض مع تاريخ عيد الاستقلال يؤكد على تمسك لبنان بهويته المنفتحة على العالم وبصون استقلاله الذي يشكل مهدًا لكافة الحريات.



كما نظّم رئيس البلدية حفل استقبال في دار البلدية تمّ خلاله تبادل الهدايا التذكارية وحضره أبناء الجالية في المدينة.

وتختم اليوم اللبناني في ستراسبورغ جوقة الفيحاء التي ستنشد ترانيم ميلادية لبنانية وأجنبية في حرم كاتدرائية ستراسبورغ بحضور أكثر من ألفي شخص.

وستتواصل النشاطات الثقافية والشبابية التي تنظمها سفارة لبنان لدى فرنسا في ستراسبورغ، بالتعاون مع أبناء الجالية حتى اختتام فعاليات سوق الميلاد، ومنها:

ندوة عن السياحة الدينية في لبنان بالتعاون مع المكتب السياحي اللبناني في باريس

لقاء شبابي وطلابي يجمع الطلاب اللبنانيين والأجانب حول آفاق التعليم العالي في لبنان وإمكانية التبادل الجامعي المتاحة لهؤلاء،

ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع دار نشر سمير اللبناني بهدف تعريف الأصغر سنًا على بعض المعالم الأثرية اللبنانية.