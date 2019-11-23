وليد الأشقر عن الناشط "جو": ستبقى يدنا ممدودة للحوار وليس للعنف

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر:

"كنت ألتقيه في اللقاءات العامة للتيار، دون أن نتبادل الأحاديث والأفكار. إلا أن معرفتي فيه تعمقت منذ ١٧ ت١ حيث التقينا مرات عدة وتناقشنا وتبادلنا الآراء.

رأيت فيه شاباً مثقفاً يجيد لغة الحوار مع الآخر. ويبدو أن هذه الصفة أزعجت البعض الذي يعتبر أنه يملك وحده الحقيقة المطلقة ويرفض محاورة الآخر انطلاقاً من مبدأ "أنا أو لا أحد" وينظر نظرة التخوين لمن يخالفه الرأي.

هذا مثال لبعض من في الساحات هذه الأيام؛ وبالرغم من ذلك، ستبقى يدنا ممدودة للحوار وليس للعنف.

سلامتك جو"



يُذكر ان الناشط في التيار الوطني الحر جو خوري تعرّض الى اعتداء ما أدى الى نقله الى المستشفى.