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الإستقلال موقف وانت الإستقلال (ريتا نفاع سليمان )

23
NOVEMBER
2019
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هيدا ميشال عون يلي كان "كولونيل" وقت قرر امين الجميل يحذفو من قيادة الجيش ومع هيدا كلو وقت سقطت بحمدون وقف بوج الكل تياحفظ ع موقع الرئاسة ببعبدا وماتعامل معو من شعور شخصي طلّع بأمين الجميل كرئيس جمهورية يلي بدو يترك موقعو تحت الضغط المسلح ،وقلو مابتزيح من محلك انا طالع عالجبهة ع سوق الغرب انا ولوائي (اللواء الثامن) وبس يقولولك استشهدت والعسكر هرب بتتصرف بالحرية يلي بدك ياها

 

هيدا ميشال عون يلي وقف مع جنبلاط وقت طلبتو سوريا للمحاكمة

هيدا ميشال عون يلي وقف مع حزب الله وقت كل دول العالم حاربتو والداخل تآمر عليه

هيدا ميشال عون يلي وقف مع الحريري وقت اعتقلتو السعودية واجبرتو عالإستقالة ورجعو سالم ع بلدو

 

هيدا ميشال عون يلي ما قبل يرجع على لبنان بعد نفيوا بالخارج الا مايزور سمير جعجع بالسجن يلي قتل من جيشنا وشعبنا تحت شعار امن المجتمع المسيحي ونسي اخلاق المسيحي.

هيدا ميشال عون يلي حارب السوري ونفيوا وقلون انا مش عدو لسوريا انا خصمها الأول

 

هيدا ميشال عون يلي وقت اجا الرئيس السوري بدو يعتذر عن الأخطاء قلو ما حدا بلبنان اعتذر، وخصوصاً أنو هيدي الأخطاء منا سورية فقط...هيدا ميشال عون الخصم الشريف وقائد عروبي

هيدا ميشال عون يلي جايين تحملوا سرقات وصفقات وعهر يلي سبقوا :فل الرئيس الهراوي بدين ١٧ مليار دولار ،فل الرئيس لحود ب ٣٥ مليار دولار ،فل الرئيس ميشال سليمان ٨٥ مليار دولار دين، وما حدا تنفس ولا اعترض .

 

هيدا ميشال عون يلي سبيتوا وبهدلتوا وما خليتوا كلمة ما اهنتوا واهنتوا عيلتو، فتحلكون ايدي وقلكون بحبكن كلكن يعني كلكن .

هيدا ميشال عون يلي بالو بالجمهورية وانتو بالكون تركبوا نكت عليه انو عندو عقدة الكرسي

هيدا ميشال عون يلي قلكون " انا ما وصلت ع منصبي بعمري تأمن مستقبلي انا مستقبلي صار وراي .. هدفي ابني دولة "ما نطرتو ا تيكفي جملتو كسرتوا البلد وسكرتوا طرقاتوا ،بتعرفوا ليش لأنو الحقد والجهل عامي عيونكون وقلوبكون

 

هيدا ميشال عون يلي علمني انو الوطن مش المكان يلي بتعيش فيه أو بتندفن فيه ،الوطن هو بيعيش فينا وبيحيا جواتنا

هيدا ميشال العون يلي شئت او ابيت هو رئيس بلدك فيك ما تحبو بس ما فيك ما تحترمو وتنحني قدام عظمة اخلاقوا وحكمتو وممنوع تسبوا واهم شي يا حبيبي تذكر انك بعدك بالساحة وعم تتزعرن مش لأنك قدّا بس لأنو في جبل ببعبدا عم بيعاملك بحضارة .

 

هيدا ميشال عون يلي قال عنو الأخضر الإبراهيمي يوماً :لقد تغديت افقر غداء مع انبل رجل

هيدا ميشال عون يلي خلاني حبو وحافظ عصورتو بنظري تضل حبو ورح ضل لأخر نفس

هيدا ميشال عون يلي بفتخر اني بنتمي لمدرستو واذا بتسبو مش رح شيلك من الفيسبوك رح انسى انك موجود برزنامة حياتي ...بتعرف ليش ؟!؟ اكيد مش لأني بألهو ولا بعبدو متل ما البعض تفضل وصرّح بس لأنك ياتسلملي عم بتهيني شخصياً وبتهين الوجدانية يلي عشت فيا كل حياتي ،عم بتسخف نضالي وتهين وجعي وقت كنت انا عم باكل قتلة وانت كنت عم بتزقيف ...


يعني بالمختصر يلي بيهين حياة ووجدان انسانة ما بيستحق يبقى موجود بحياتها مين ماكان يكون ....

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