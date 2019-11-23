قوى الأمن تشتبه بمواطن في النبعة.. وهذا ما حصل

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:



"الساعة 10.00 من تاريخ 21/11/2019 وأثناء قيام دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة مراقبة، اشتبهت في محلة النبعة، بشخص على متن دراجة آلية نوع ياماها من دون لوحات، حيث أطبقت عليه وأوقفته، وتبين انه يدعى:

- ر. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)

بتفتيشه، عثر في حقيبته الجلدية على كمية من المخدرات، على الشكل التالي:

- حوالى 1 كلغ من حشيشة الكيف.

- 88 زجاجة نوع كانا كيمو KANA KEMO .

- 62 مظروفا من الحبوب نوع CARISOL

-8 زجاجات سيمو.CEMO

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".