تيمور جنبلاط: لحكومة تقنية جديدة تكون من الكفاءات وتلاقي تطلعات الشباب

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حيّا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، "الشباب اللبناني الذي عكس مشهداً حضارياً مدنياً في ساحة الشهداء، مقابل المشهد الكئيب وغير المكتمل للدولة، الامر الذي يدفع الى التعجيل في الاستشارات النيابية الملزمة لقيام حكومة تقنية جديدة تكون من الكفآءات تلاقي تطلعات الشباب اللبناني وتلبي حاجاته ومطالبه المحقة".

واذ شدد النائب جنبلاط، خلال استقبالاته الاسبوعية السبت في قصر المختارة، على اهمية وحدة الصف والكلمة في الظروف القاسية التي يمر بها الوطن، رأى ان التحدي الاساسي اليوم يكمن في الحفاظ على الاقتصاد والحد من خطر الانهيار، لتجنيب اللبنانيين ولا سيما الفقراء منهم الخيارات الاجتماعية والاقتصادية المؤلمة.