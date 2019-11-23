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لقاء تيار برلين مع الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني في السفارة اللبنانية‎

23
NOVEMBER
2019
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‎قام منسق التيار الوطني الحر في برلين الأستاذ رفيق حجازي مع الوفد الألماني الذي يضم السادة السياسيين ستيفان ايفرز الأمين العام والعضو المنتدب للحزب الديمقراطي المسيحي في برلين -Stefan Evers
Generalsekretär und Abgeordneter von CDU Berlin وكريستيان زندر مستشار ومدير مكتب الحزب الديمقراطي المسيحي في تيمبلهوف شونيبرغ- Christan Zander
Bezirksverordneter und Büroleiter CDU Tempelhof-Schöneberg وفالكو ليكه نائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في زيارة لسفارة الجمهورية اللبنانية في برلين - Falko Liecke
Stellvertreter Vorsitzender der CDU Berlin
Stellvertreter Bürgermeister und Stadtrat von Berlin-Neukölln

 

‎وقد تم اللقاء مع السفير اللبناني الدكتور مصطفى أديب وبحضور القائم بأعمال القنصلية الأستاذ حمزة جمول وتم البحث في عدة أمور أهمها أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في المانيا وإظهار الصورة الجميلة والمشرقة امام المجتمع والاعلام الألماني لأن هناك مجموعة كبيرة من اللبنانيين المثقفين والمتعلمين كرجال اعمال وأطباء وأصحاب مطاعم ومهندسين وتجار سيارات.

 

‎واكدوا على التعاون بينهم في كافة المجالات وتطرقوا الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان, وعرض حجازي استراتيجية التيار الوطني الحر لمعالجة موضوع النازحين السوريين

 

‎وفي الختام اكدوا جميعاً على استمرار العمل والتعاون, وشكر سعادة السفير اللبناني الوفد لهذه الزيارة وكما أكد أن أبواب السفارة مفتوحة لأي لقاء قد يخدم أبناء الجالية عموماً, كما تقدم أيضاً بالشكر الجزيل للسيد رفيق حجازي والوفد الألماني المرافق معه ولسعادة السفير والقنصل وأبدوا ارتياحهم لهذا اللقاء.

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