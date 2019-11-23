بعد استقالته من الميادين.. سامي كليب ينتقل إلى "lbci" ؟!

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نفى رئيس مجلس ادارة مدير عام الـLBCI بيار الضاهر لـnabad.tv، المعلومات المتداولة عن انتقال الاعلامي سامي كليب الى المحطة بغية تقديم برنامج حواري سياسي، وان تكون هناك اي ورشة تحضيرات لهذا الغرض.



واوضح ان الاتصال بكليب حصل بين شهري آذار ونيسان لتقديم حلقة خاصة وقتها مع الوزير السابق جبران باسيل، أسوة بالعديد من الاعلاميين الذين قدّموا حلقات خاصة عبر الـLBCI مع شخصيات سياسية.



لكن اليوم بحسب الضاهر، لا صحة للمعلومات المتداولة عن ان "كليب" تقدّم باستقالته من الميادين إثر عرض تلقاه منه، داعيا الجميع الى التأكد من المعلومة من مصدرها الاساس قبل نشرها.