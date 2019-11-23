وفد من تيار المانيا يزور السفير اللبناني في برلين بمناسبة الاستقلال

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قام وفد من التيار الوطني الحر بزيارة السفارة اللبنانية في برلين حيث التقى السفير الدكتور مصطفى أديب مهنئا بعيد الاستقلال وعارضا قدراته وأفكاراً لدعم جهود السفارة اللبنانية في المانيا.



وترأس الوفد منسق التيار الوطني الحر في اوروبا الدكتور سيلا فلفلي ومساعد منسق عام الانتشار رالف معكرون ومنسق التيار في المانيا حسن المقداد ومنسق التيار في برلين رفيق حجازي.



وقدم سعادة السفير عرضا عن مشاريع السفارة بما يتعلق بتطوير تسويق الانتاج اللبناني ومبادرات دعم من القطاع الخاص وتسهيل أمور الجالية اللبنانية وبرامج التعاون بين الجامعات اللبنانية والألمانية لفتح فرص العمل امام الطاقات الشابة.