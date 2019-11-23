هكذا علّق حزب الله على كلام جيفري فيلتمان

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أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، انه "لطالما سعت الإدارة الأميركية في لبنان الى إحداث الفتنة بين اللبنانيين وتحريضهم على بعضهم بهدف ضرب حزب الله وإضعاف المقاومة وعزلها سياسيا".

وأشار خلال رعايته حفل جمعية "كشافة الإمام المهدي" في مجمع السيدة زينب في بيروت، الى ان "السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان تحدث بوضوح عن الأهداف الأميركية في لبنان".

وقال: "اليوم فيلتمان يقول بوضوح للبنانيين إن مساهمتنا في النهوض الاقتصادي اللبناني تتوقف على دفع اثمان سياسية في مقدمها إخراج حزب الله من المعادلة السياسية الداخلية، وترسيم الحدودي وفق الشروط الإسرائيلية".

وأضاف: "نحن في حزب الله لن نسمح بإضعاف المقاومة وحلفائها وإخراجهم من المعادلة الداخلية وتغيير موازين القوى".

وختم دعموش: "ان الاستقلال الحقيقي يكون برفض اللبنانيين للتدخلات الأميركية وتشكيل حكومة سيادية بعيدا من الإملاءات الخارجية لا تشبه ولا تنفذ ما تريده الإدارة الأميركية، بل تشبه لبنان وتنفذ ما تمليه مصلحة لبنان والشعب اللبناني".