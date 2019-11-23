كلودين عون روكز زارت قداسة البابا تواضروس الثاني في القاهرة وعرضت معه أبرز مهام ومشاريع منظمة المرأة العربية

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زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسيةبحضور سيادة المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، وذلك في إطار زيارتها للقاهرة لترؤس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

وأكد قداسة البابا في حديثه مع السيدة عون روكز أن الإنسان الذي يرتوي من المحبة في عائلته لا يستطيع إلا أن يحبّ الآخر، مشدداً على دور العائلة الجوهري في بناء المجتمعات والأوطان، وأعرب عن أمنياته أن يعمّ السلام والهدوء في لبنان وفي مختلف الدول العربية.



من جهتها، عرضت السيدة عون روكز أبرز مهام ومشاريع منظمة المرأة العربية، وأكدت على ضرورة تفعيل الحوار بين جميع مكونات مجتمعاتنا بهدف النهوض بها على المستويات كافة، كما أعربت عن سعادتها بلقاء قداسة البابا وبحفاوة استقبال الشعب المصري لها.



وفي ختام اللقاء، أهدى قداسة البابا السيدة عون روكز أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.