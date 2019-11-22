ما هو السبب الحقيقي وراء استقالة سامي كليب من الميادين!؟

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فاتن قبيسي| - شاشات -



أعلن الإعلامي سامي كليب إستقالته من قناة “الميادين”. وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انسجاما مع افكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة “الميادين” متمنيا لها دوام التقدم والنجاح”.

وكان كليب قد حاور مؤخرا رئيس الجمهورية ميشال عون، برفقة الزميل نقولا ناصيف، مما استتبع توضيحا من القناة، على لسان بعض مقدمي برامجها، ان هذا الحوار لا يمثل محطة “الميادين”، التي لم تعرف اساسا بنية اجرائه من قبل كليب. الا ان مطلعين على وضع المحطة ابلغوا “شاشات” ان هذا الامر ليس سوى افتراض لخلفية الاستقالة، او على الاقل هو حلقة في سلسلة تراكمات زادت مع الوقت من حدة الخلاف الذي وقع، منذ اكثر من سنة، بين سامي كليب ورئيس مجلس ادارة المحطة غسان بن جدو. الامر الذي دفع كليب وقتها الى ترك مهامه كمدير لقسم الاخبار في المحطة، والتفرغ لتقديم برنامجه السياسي الاسبوعي “لعبة الأمم”.

وكان كليب قد ساهم في تأسيس المحطة الاخبارية منذ انطلاقها في العام 2012، وهو صاحب خبرة حيث عمل في محطات واذاعات هامة، مثل قناة “الجزيرة”، واذاعة “مونت كارلو”.

وحاولت” شاشات” الاتصال بكليب للوقوف على اسباب الاستقالة الفعلية، الا انه يواظب على اقفال خطه!