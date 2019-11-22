هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار لفريد الخازن: ارفع الحصانة عن نفسك وعن الخارجين عن القانون الذين تحميهم

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صدر عن هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان التالي تعقيباً على ما غرّده النائب فريد هيكل الخازن على تويتر:

بئس أمّةٍ يمثّل شريحةً منها نائبٌ ينزلق بمستوى خطابه الى لغةٍ لا تليق بمقامه أوّلاً ولا بشعبه ثانياً، إنّما تمثّل "رُقِيّ" أخلاقه عِلماً أنّها ليست المرّة الأولى التي تَنجلي فيها عقدته كما الكثيرين من الباسيليّة التي حجّمته وأمثاله.

لفريد نقول: الباسيلية ليست إقطاعاً إنَّما خياراً وطنيّاً ونهجاً مُشَرِّفاً

الباسيلية ليست كسارات ومرامل تفتك ببيئة الوطن

ولا تزلّم لضابط سوريّ للحفاظ على زعامةٍ أو مقعدٍ نيابيٍّ أو وزاريّ

تذكّر يا تعاسة النائب أنّه لولا الباسيلية السياسية التي أنتجت قانوناً إنتخابيّاً يُكرّس النسبية لَما عُدْتَ الى البرلمان.

فعِوَضاً عن التضليل والتشهير للفت النظر، توجّه أَيُّهَا المحامي بأدلّتك الى القضاء حيث رفع رئيس التيار الوطني الحر ووزراؤه ونوابه السرية عن حساباتهم والحصانة عن أنفسهم وطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة.



توجّه أيها النائب لضميرك والى شعبك وارفع الحصانة عن نفسك وعن الخارجين عن القانون الذين تحميهم واكشف عن حساباتك بدلاً من الكلام الفارغ والتافه. ذلك أَنّه لو وجدتم دليلاً واحداً يدين الوزير جبران باسيل بملّفٍ واحدٍ لكان من أعزّ محبّيكم... لكنّه سيبقى حصرماً في عينكم لأنّه يحكم عليك وأمثالك ولا "حكم عليه".