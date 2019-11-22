بالفيديو - رجل ينهال بالضرب المبرح على لبنانية.. والسبب "الحجاب"!

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انهال Stipe Lozina البالغ 43 سنة بالضرب على رنا الاسمر وعمرها 31 عاماً وهي لبنانية الاصل، فيما كانت تتناول العشاء مع صديقتين لها في مطعم ببلدة Parramatta القريبة 24 كيلومتراً من مدينة سيدني الأسترالية عند العاشرة والنصف من مساء الأربعاء الماضي.



وفي التفاصيل التي أوردتها العربية، فإن الشاب احتقن بالغيظ حين مر بالقرب من المطعم ورأى الثلاث محجبات، فدخل واقترب منهن بخطوات بطيئة، بدا معها كمتسول على حد ما ظهر في فيديو صورت لقطاته كاميرات داخل وخارج مطعم Bay Vista في البلدة، إلا أنه لم يكن متسولاً ولا راغباً إلا بالانتقام، فما إن تحدث بعبارة أو أكثر إلى رنا الاسمر، حتى انقضّ بلكم وضرب سريعين على وجهها ورأسها، إلى درجة ارتمت معها عن الكرسي.



ونشرت صحيفة The Daily Telegraph الأسترالية، مقابلة أمس مع رنا الأسمر، التي يبدو أنها مهاجرة في أستراليا من لبنان، كما قابلت الصحيفة زوجها الذي ذكر ما علمه من زوجته، وهو أن "لوزينا" الذي يبدو من اسمه بأنه من أصل كرواتي، رفع أصبعه "التهديدي" بوجه رنا الأسمر حين اقترب يحدثها، وقال لها: "مسلمون اغتصبوا والدتي" ثم انقضّ يذيقها ما أمكنه من ضرب وركل عليها بكل قواه".



وذكرت الشرطة أنها حامل في الأسبوع الـ 38.



ومثل المعتدي أمس الخميس أمام قاضٍ رفض بشدة ما ألح في طلبه، وهو أن يفرج عنه لقاء كفالة، وقال إن لوزينا وجه لضحيته 14 لكمة وركلة باليدين والقدمين، ووجد في ملفه القضائي أنه معروف للشرطة بإساءات سابقة قام بها، لذلك قال له ما معناه: "سجلك القضائي إجرامي واسع، وسأتعامل مع قضيتك آخذاً بعين الاعتبار أنها ضدك بقوة" في إشارة إلى أنه لن يتساهل معه. ثم طلب الإبقاء عليه محتجزاً حتى مثوله ثانية أمام محكمة البلدة يوم 5 ديسمبر المقبل.