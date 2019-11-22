مبعوث الحريري يلتقي بوغدانوف

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استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية السيد ميخائيل بوغدانوف اليوم المبعوث الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري السيد جورج شعبان. جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان.



وأكد الجانب الروسي، بحسب ما اشار حساب رئيس الحكومة على تويتر، على موقفه المبدئي والداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه والاستقرار السياسي الداخلي فيه.



وعبّر عن أمل موسكو في نجاح الجهود التي تبذلها قيادة البلاد، بما فيها مساعي الرئيس الحريري الرامية لايجاد حل سريع يبنى على قاعدة التوافق الوطني حول اهم المسائل الداخلية الملحة ومن ضمنها صيغة وتشكيلة الحكومة الجديدة القادرة على ايجاد حلول فعالة للمشاكل الصعبة والمعقدة.