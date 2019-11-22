بالفيديو - كيف تشارك الجيش عيد الاستقلال مع المواطنين؟

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لمناسبة الذكرة السادسة والسبعين لعيد الاستقلال اختار الجيش اللبناني مخاطبة المواطنين بشكل مختلف عن السنوات السابقة.

الفكرة الجديدة من نوعها التي ابتكرتها احدى الشركات الرائدة في مجال الاعلانات تألفت من مبادرتين. الأولى ارتكزت على صورة مطبوعة على اللوحات الاعلانية الخارجية التي عرضت رسالة غير مكتملة وتنص على: "دفاعاً عن __ (املأ الفراغ) لبنان". هدف الفكرة هو حث المواطنين اللبنانيين على التعبير عن آرائهم ومطالبهم الشخصية مباشرة على اللوحات الإعلانية عبر ملء الفراغ بكلمة يكتبونها بالطلاء المرشوش. أما الخيار الثاني فتمثل بكتابة إجاباتهم على النسخة الرقمية للصورة نفسها ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد ساهم اربعة مشاهير وهم الكابتن رولا حطيط (اول امرأة طيار في الشرق الاوسط) والشاعر نزار فرنسيس والممثل طوني ابو جودة والاعلامي طوني بارود في إحياء الحملة بصعودهم على الرافعات لرش كلماتهم مباشرة على اللوحات الإعلانية. فكتبت حطيط دفاعا عن امهات لبنان نظرا لأهمية الام بالنسبة لكل فرد فيما اختار فرنسيس الدفاع عن وحدة لبنان، اما ابو جودة فقد اختار الدفاع عن كل لبنان وكتب بارود مجد لبنان.

علما أن الفكرة نالت اهتمام عدد كبير من اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين اضافوا كلماتهم الخاصة وشاركوا صورهم في المنشور.