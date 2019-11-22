عطالله لفريد الخازن: الاقطاعي السفيه الذي لفظته الناس وما كان ليحلم بالنيابة لولا قانون انتخاب في عهد لبنان الجديد

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رد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غسان عطالله على تغريدة النائب فريد هيكل الخازن، وكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "من هو ذاك الاقطاعي السفيه الذي لفظته الناس وما كان ليحلم بالنيابة لولا قانون انتخاب في عهد لبنان الجديد

من هو ذاك الفريد المتفرد بالغباء والفساد والزحف على أبواب المحتل ذاك الذي باع كرامته من أجل فتات السلطة

هيكل الباسيلية منيع من حجارة وطنية صلبة أما هيكله فمترهّل لا بل منهار".



وكان قد غرد النائب فريد الخازن عبر حسابه على "تويتر": المرتكب يجب أن يحاسب أياً كان إسمه أو دينه أو انتماؤه خصوصاً الباسيليين اللي وجهم أسود متل إسمهم وصيتهم، الله يلعنكم يا حراميّي مكانكم بالحبس لتتحاسبو على عهركم وفسادكم وسرقاتكم"