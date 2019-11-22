ميّ خريش تردّ على هجوم فريد الخازن

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رأت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش أن "الباسيلية ليست تهمةً ولا عار، الباسيلية خيار وطني حرّ".

وقالت نائب باسيل في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر": "وجوهنا بيضاء، قلوبنا متسامحة، أيادينا نظيفة، الله لن يلعننا لأنه معنا، ومن كان الله معه لا يخاف".

تغريدةُ خريش، جاءت بعد تغريدةٍ للنائب فريد هيكل الخازن، هاجم فيها "الباسيلية" وقال: "المرتكب يجب أن يحاسب أيًا كان إسمه أو دينه أو انتماءه، خصوصًا الباسيليين اللي وجهم أسود متل إسمهم وصيتهم".

وفي تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر" قال الخازن: "الله يلعنكم يا حراميّي، مكانكم بالحبس لتتحاسبو على عهركم وفسادكم وسرقاتكم".