بالصورة - منصور فاضل لفريد الخازن: "اجتنا.. تحاضر بالعفة"!

A + A -

ردّ منصور فاضل على تغريدة فريد الخازن، وقال: "ان نتحمل الظلم لاننا صبورين فهذا يعود لسببين : الأول خوفنا على لبنان والثاني سعينا لعدم التجريح الشخصي . اما ان ياتينا امثالك يا أيها المتعهد السياسي منذ احتلال لبنان حتى يومنا هذا فلا يصح فيك الا القول العامي المأثور: " اجتنا العا.... تحاضر بالعفة".

وكان قد غرد النائب فريد الخازن عبر حسابه على "تويتر": المرتكب يجب أن يحاسب أياً كان إسمه أو دينه أو انتماؤه خصوصاً الباسيليين اللي وجهم أسود متل إسمهم وصيتهم، الله يلعنكم يا حراميّي مكانكم بالحبس لتتحاسبو على عهركم وفسادكم وسرقاتكم"