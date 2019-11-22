ردّ عنيف من زياد أسود.. "خزنة انتفخت من رائحة علق الصرامي"!

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غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر حسابه على تويتر قائلاً: “تخزين النهب من خزانة الكسارات والمرامل. خزنة انتفخت من رائحة علق الصرامي وشم النفايات السياسية المعلقة على لوحة الخزانة المعفنة في العمالة باوسمة التزلف باسم المسيحيين المضروبين بنماذج فاسدة. السجون ما اشتاقت لأمثالكم لانكم في بيوتكم وعقولكم و سلوككم مسجونين”.



وكان قد غرد النائب فريد الخازن عبر حسابه على "تويتر": المرتكب يجب أن يحاسب أياً كان إسمه أو دينه أو انتماؤه خصوصاً الباسيليين اللي وجهم أسود متل إسمهم وصيتهم، الله يلعنكم يا حراميّي مكانكم بالحبس لتتحاسبو على عهركم وفسادكم وسرقاتكم"