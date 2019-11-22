وليد الأشقر: خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الاستقلال هو خطاب شامل

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اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أنّ خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الاستقلال هو خطاب شامل توجّه فيه إلى كافة شرائح الشعب. فقد توجّه إلى الشعب، إلى القضاة، إلى العسكريين وإلى الشباب. وإن التوجّه إلى فئة الشباب هو أمر بالغ الاهمية، إذ أننا نرى أن الحراك القائم اليوم في الشارع يرتكز على العنصر الشبابي. وتالياً فإن فخامة الرئيس توجه إليهم وخاطبهم محذّراً اياهم من تفلّت خطاب الكراهية والتحريض، هذا الخطاب الذي يلجأ البعض لاستعماله من خلال عبارات تحريضية لشن الهجوم على مواطنين لبنانيين آخرين. أضاف: قد نختلف سياسياً على بعض الملفات ونلتقي حول ملفات أخرى، إنما الخطاب التحريضي التخويني للآخر فهو أمر مرفوض.

أضاف قائلاً في مقابلته مع قناة "سكاي نيوز"، أن من أُسس التيار الوطني الحر اعتماد مبدأ مد اليد للآخر. وبالتالي فاننا نعتبر أن أي خلاف سياسي مع أي طرف آخر حول ملف ما، من الممكن أن نجد له صيغة للتلاقي حول نقاط مشتركة. إن ميزة التيار الوطني الحر تكمن في تمكنه من مد اليد لحزب الله من جهة ومد اليد الثانية لتيار المستقبل أو القوات اللبنانية من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال فإن التيار يستطيع أن يمثّل نقطة تلاقي بين حزب الله وتيار المستقبل رغم الخلافات بينهما.

ورداً على سؤال حول التمسك بالسلطة، علق الأشقر قائلاً: عُرضَت رئاسة الجمهورية على العماد عون عام ١٩٨٩ فكان رده أنه يفضّل الحفاظ على الجمهورية بدل ترؤسها. وتالياً فإن رئيس الجمهورية الحالي هو أبعد ما يكون عن السعي وراء المناصب. وعندما عاد من المنفى شارك في الانتخابات النيابية ومنحه الشعب الثقة وشرعية التمثيل في الانتخابات المتتالية.

وختم الأشقر مداخلته قائلاً أن الميثاق اللبناني الذي كُرّس في الطائف وضع الديمقراطية التوافقية حيّز التنفيذ والتي تختلف عن الديمقراطية العددية، وتالياً يجب أن يكون هناك توافقاً بين الطوائف التي تمثّل المجتمع اللبناني. لذا لا يستطيع التيار الوطني الحر اختزال كل الافكار بوزرائه، وبالتالي فإن فخامة الرئيس كان مكبّلاً في مكان ما ولم يستطع تنفيذ كل ما كان ينوي فعله من مشاريع اصلاحية، خصوصاً أن هناك أفرقاء على طاولة مجلس الوزراء كانت تسعى دائماً لوضع العراقيل بوجه الخطط التي وضعها الرئيس والتيار للنهوض بالوطن على كافة المستويات.