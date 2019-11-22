3 استنتاجات انطلاقا من كلمة الرئيس عون في الاستقلال

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كانت كلمة الرئيس عون شاملة و واضحة و حملت رسائل في كل الاتجاهات. و هناك ثلاث نقاط ممكن التوقف عندها:

- ‏وجود ضغوط خارجية على لبنان للقبول بتسويات تهدد استقلاله.



- وجود تناقضات داخلية يعمل الرئيس على استيعابها ولذلك يتأنّى بإجراء الاستشارات الملزمة لكي يأتي التكليف معرقلاً للتأليف الذي لا يجب ان يتأخر والذي يجب ان يرضي اللبنانيين بجميع مكوناتهم ويكون على مستوى المرحلة.



- انتقاد الرئيس للذين يستخدمون شعار مكافحة الفساد عند الحاجة وهم ‏غارقون في الفساد والأخطر هو ظهور الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية عند بدء أي إجراءات تنفيذية لمكافحة الفساد، وعن ان تعميم تهمة الفساد تحمي الفاسد الفعلي وتجرّم البريء، وان القضاء هو من يتحمّل مسؤولية الفصل.