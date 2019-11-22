أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

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الجمهورية

تستعد شخصية سياسية تم التداول بإسمها في الفترة الأخيرة للسفر، لقضاء فترة طويلة مع بعض أفراد العائلة في الخارج.

لفت بعض نواب تيار بارز إلى أن فتح ملف قضائي وعدم فتح غيره من الملفات جاء للضغط على رفض مسؤول بارز ما هو غير مقتنع به.

إستغلت مؤسسة رسمية إستقالة الحكومة والأوضاع السياسية في البلاد من أجل إدخال عمال مياومين غب الطلب خلافا للمادة 80 من قانون موازنة عام 2019

البناء

كواليس

دعت مصادر دبلوماسية لقراءة المشهد الإقليمي بالنظر لما يشهده كيان الإحتلال من أزمات وتصدّع، وما يفرضه من سياسات أميركية بعدم تعريض الكيان لهزات أمنية كبرى لا يقدر على احتمالها في ظلّ العجز عن تعريض قوة إيران وحزب الله والمقاومة في غزة لأيّ تأثير في مصادر قوّتهم رغم كلّ مشاريع الإرباك والاستنزاف…

اللواء

همس

تخلل اللقاء بين مرجع روحي ووزير «سوبر» من طائفته عتاب يتعلق بما آلت إليه الأوضاع.

غمز

توقف ضغط المودعين على الليرة، لكن الضغط على سعر الصرف لم يتوقف!

لغز

ترصد جهات لبنانية، بقلق دقة تقارير تتحدث عن إمكانية انفلات الوضع، إلى ما يشبه العنف؟