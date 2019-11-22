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عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

22
NOVEMBER
2019
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الاخبار

عوارض الانهيار: الدولار يتخطى الـ 2000 ليرة... والدواء إلى الانقطاع
من دون الحريري وشرط الالتزام بـ«خطة إصلاحية شاملة»: قبول غربي بحكومة تكنو سياسية؟

البناء

نتنياهو في قفص الاتهام... وكيان الاحتلال بين الاستعصاء الحكومي والانتخابات
عون في الاستقلال يردّ على فيلتمان وشينكر حول ترسيم الحدود البحريّة
الحريريّ متردّد في قبول تسمية سواه كثمن لحكومة صف ثانٍ سياسيّ

النهار

حكومة إنقاذية في أيام... وإلّا !

اللواء

عقد التكليف والتأليف في لقاء اليزرة..وبكركي تنتقد إدارة باسيل!
عون يراهن على تهنئة ترامب بالاستقلال..وبري يتراجع عن مقاطعة احتفال الجيش

الجمهورية

التشكيلة التكنو سياسية الأكثر توافقاً؟
عون: الفساد أقسى المعارك

L'Orient-Le Jour
À la recherche du dialogue rompu

The Daily Star
Aoun promises anti-corruption Cabinet

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