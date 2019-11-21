عطالله: تحت أي ذريعة يريد تشكيل حكومة مستقلين وتياره يحكم البلد منذ 30 عاماً؟

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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله: "سألني المتظاهرون عن سبب نزولي الى الجلسة التشريعية وأوضحت لهم أننا ضد قانون العفو العام."

وأوضح في حديث للـ"ام تي في": "طلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم طرح قانون العفو العام في الجلسة التشريعية."

وأكد عطالله "الدعوة الى الاستشارات النيابية لم تعد بعيدة وهناك تطورات بهذا الاتجاه بحسب المعطيات الاخيرة."

وأضاف: "الرئيس سعد الحريري يريد العودة الى رئاسة الحكومة ولكن بشروطه"، سائلا: "تحت أي ذريعة يريد تشكيل حكومة مستقلين وتياره يحكم البلد منذ 30 عاماً؟"

ويرى عطالله أن "ما حصل هو أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية انتزعت ومُنحت لمجلس الوزراء."