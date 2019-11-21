بماذا توجه الرئيس عون للشباب اللبناني؟

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توجه الرئيس عون بكلمة عشية الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال متوجهاً بها الى الشباب موصياً بعدم التفلّت في الخطاب في الشارع لانه من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن والمجتمع، فلا تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون إلى المنزل، إلى الحي، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى العمل... ستعودون للعيش معاً...

وأضاف "لا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكنّ البناء شاق، ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الآخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير"

مذكراً بكلمته "يا شباب لبنان، لقد قاسى أجدادكم الويلات ليحافظوا على وجودهم الحرّ وكيانهم المستقلّ، وعرف أهلكم كل أنواع المعاناة في حرب داخلية مدمّرة قضت على معظم أحلامهم وخطفت زهرة عمرهم. الأمانة اليوم بين أيديكم، والعبرة لمن اعتبر..!!"