البستاني يضع إكليل من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس كميل نمر شمعون

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في إطار تكريم رجالات الاستقلال قام النائب الدكتور فريد البستاني ممثلا الجمهورية اللبنانية بزيارة إلى بلدة دير القمر، وبعد أن استعرض ثلة من تشريفات الجيش، وعلى وقع نشيد الموت قام البستاني بوضع إكليل من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس كميل نمر شمعون.

وكان في استقباله ممثل العماد جوزف عون قائد الجيش العميد الركن فؤاد عانوتي, ورئيس بلدية دير القمر السفير ملحم مستو، كميل دوري شمعون وعدد من المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار، بالإضافة إلى وجوه بلدية واختيارية وحشد من أهالي دير القمر.

وبعد دير القمر زار النائب فريد البستاني ممثلا الجمهورية اللبنانية، بيت الاستقلال في بلدة بشامون، في حضور العميد علي ناصر الدين ممثلا قائد الجيش، رئيس مكتب امن عاليه العقيد يوسف نجم، رئيس بلدية بشامون حاتم عيد وأفراد العائلة الذي يعود إليها بيت الاستقلال، وفاعليات البلدة.

وبعد ان استعرض البستاني ثلة من تشريفات الجيش، تفقد بيت الاستقلال واطلع على محتوياته التي استعملت في معركة الاستقلال، وأخذت الصور التذكارية تحت اول علم لبناني.

وشرح جهاد حسان الذي قام بترميم بيت الاستقلال مع اشقائه، مسار الاحداث التي حصلت في تلك الفترة وكيفية قدوم الأمير مجيد ارسلان الى بيت الاستقلال في بشامون، حيث رفع اول علم لبناني على هذا المنزل.