كتابان من عويدات الى المجلس النيابي والرئيس الأول لمحكمة التمييز!

A + A -

أحال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بواسطة وزير العدل، كتابا الى مجلس النواب حول إحالة النائب العام المالي المؤرخة في 20/11/2019 موضوع الدعوى عدد 5419/2019.

وورد في سياق الكتاب أنه، عملا بأحكام أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور، اودعه الأوراق لإتخاذ ما يراه مناسبا مشيراً الى انه طلب من الرئيس الأول لمحكمة التمييز تعيين قاض يعهد اليه في وظيفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور يسمى من قبل محكمة التمييز بجميع غرفها".

كما بعث القاضي عويدات بكتاب ثان، موضوع تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والموجه الى الرئيس الأول لمحكمة التمييز، يطلب فيه من محكمة التمييز بجميع غرفها تعيين القاضي الذي يعهد اليه في القيام بوظيفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور وقاضيين لمعاونة النائب العام والقضاة العدليين الثمانية المنصوص عليهم في المادة 80 من الدستور وثلاثة قضاة عدليين أعضاء أحتياطيين مع الإشارة الى أنه قمنا بإيداع أوراق الدعوى إداريا الى مجلس النواب لإتخاذ ما يراه مناسبا.