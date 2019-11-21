ما جديد جريمة قتل علاء أبو فخر؟

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تسلم قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان ظهر اليوم ملف إدعاء النيابة العامة العسكرية على المعاون أول الموقوف شربل.ع بجرم قتل علاء أبو فرج.



وكانت مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير قد إدعت على المتهم بجرم قتل أبو فخر قصدا وإطلاق النار في الهواء وتهديد الناس.



كما إدعت على العقيد في الجيش نضال.ض بالتدخل بجرم القتل وإطلاق النار. وأحالت الملف مع الموقوف شربل الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان الذي تسلمه ظهر اليوم، على أن يدرسه تمهيدا لإستجوابهما يوم الاثنين المقبل.