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أبي خليل وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان

21
NOVEMBER
2019
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بمناسبة عيد الإستقلال الـ 76، وضع النائب سيزار أبي خليل ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكليلاً من الزهر على ضريح بطل الإستقلال المغفور له الأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات ، كما وضع اكليلاً آخر بإسم الجمهورية اللبنانية ، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال صالح الغريب، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد الركن عبدو صوما، ممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، وعدد من المشايخ وقيادة الحزب والحزبيين، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير المدينة، ورؤساء بلديات. بعد وضع أبي خليل الأكاليل تمّ قراءة الفاتحة عن روح المغفور له، وفي المناسبة وضع الأمير طلال أرسلان اكليلاً بإسمه.

 

كذلك وضعت أكاليل لكل من: الحزب الديمقراطي اللبناني، بلدية مدينة الشويفات، وعدد من البلديات. علماً أنّه كان قد صدر بياناً داخلياً عن الديمقراطي اعتذر فيه عن عدم الدعوة لهذه المناسبة ككل سنة، نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمرّ فيها البلاد.

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