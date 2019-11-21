رئيس الجمهورية يوجه مساء اليوم رسالة الاستقلال الى اللبنانيين. الرئيس الاميركي في رسالة تهنئة بالاستقلال: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

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رئيس الجمهورية اطلع من السفير الفرنسي على نتائج اجتماع باريس الثلاثي وتأكيد دعم استقرار لبنان وسيادته واستقلاله وعودة المؤسسات الدستورية للعمل

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وذلك لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال. وسيتناول الرئيس عون في رسالته التطورات الراهنة والمستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويتطرق الى الاولويات التي ستعتمدها الحكومة الجديدة.

سفير فرنسا

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الدولة لرئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي عرض معه الاوضاع العامة في لبنان، كما اطلعه السفير فوشيه على اجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي-الاميركي-البريطاني الذي عقد امس في باريس وتناول في جانب منه الوضع في لبنان، حيث اكد المجتمعون على استمرار دعم بلدانهم لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله ووجوب عودة المؤسسات الدستورية الى العمل.

كذلك تم التطرق الى زيارة مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، الذي عاد الى باريس بقناعة تقضي باهمية اجراء الاصلاحات الضرورية على مختلف الاصعدة.

برقية الرئيس ترامب

الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الاميركي دونالد ترامب جاء فيها:

"يشاطرني الشعب الاميركي بتوجيه افضل التمنيات لكم لمناسبة عيد الاستقلال .

ان علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والاميركي هي علاقات قوية. والولايات المتحدة الاميركية مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".