living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية يوجه مساء اليوم رسالة الاستقلال الى اللبنانيين. الرئيس الاميركي في رسالة تهنئة بالاستقلال: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

21
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
رئيس الجمهورية اطلع من السفير الفرنسي على نتائج اجتماع باريس الثلاثي وتأكيد دعم استقرار لبنان وسيادته واستقلاله وعودة المؤسسات الدستورية للعمل
 
يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وذلك لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال. وسيتناول الرئيس عون في رسالته التطورات الراهنة والمستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويتطرق الى الاولويات التي ستعتمدها الحكومة الجديدة.
 
سفير فرنسا
 
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الدولة لرئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي عرض معه الاوضاع العامة في لبنان، كما اطلعه السفير فوشيه على اجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي-الاميركي-البريطاني الذي عقد امس في باريس وتناول في جانب منه الوضع في لبنان، حيث اكد المجتمعون على استمرار دعم بلدانهم لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله ووجوب عودة المؤسسات الدستورية الى العمل. 
 
كذلك تم التطرق الى زيارة مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، الذي عاد الى باريس بقناعة تقضي باهمية اجراء الاصلاحات الضرورية على مختلف الاصعدة.
 
برقية الرئيس ترامب
الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الاميركي دونالد ترامب جاء فيها: 
"يشاطرني الشعب الاميركي بتوجيه افضل التمنيات لكم لمناسبة عيد الاستقلال .
 
ان علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والاميركي هي علاقات قوية. والولايات المتحدة الاميركية مستعدة  للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب  لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout