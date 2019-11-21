جريصاتي استقبل السفير البريطاني في لبنان: بريطانيا حريصة على الاستقرار ومستمرة بالدعم

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استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في مكتبه في قصر بعبدا، السفير البريطاني في بيروت السيد كريس رامبلنغ واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة وتطور الاحداث الجارية في لبنان. كما وضعه في اجواء الاجتماع الثلاثي البريطاني- الفرنسي- الاميركي الذي انعقد في باريس خلال الساعات الماضية، والذي تناول في جزء منه الوضع اللبناني.

واكد السفير البريطاني حرص بلاده على استقرار لبنان، مشددا على استمرار الدعم على مختلف المستويات، والتواصل بين المسؤولين اللبنانيين والبريطانيين لما فيه مصلحة البلدين.