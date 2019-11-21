الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين اليوم.. وهذا ما ستتضمنه

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قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ الرئيس عون سيقدّم في رسالة الاستقلال التي سيوجّهها الى اللبنانيين مساء اليوم عرضاً للتطورات على مختلف الصعد، وسيتوقف امام الإستحقاق الحكومي الحالي وسيجّدد رؤيته لطريقة المعالجة والآلية التي سيقوم بها تحضيراً لمرحلة الإستشارات، التي يرى ان تفضي في نهاية الامر الى حكومة سياسية لمواجهة التطورات المحلية والخارجية.



الى ذلك، وفي ما يتصل بالعرض العسكري المقرّر غداً في وزارة الدفاع في اليرزة، في ذكرى الاستقلال، قالت المصادر ان "الاحتفال قائم في موعده ووفق ما هو مقرّر وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري."