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عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الثاني 2019

21
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البناء: الاستشارات النيابية على نار حامية... مع عودة الاتصالات على خطوط رباعي الحكم

فيلتمان: لن نترك لبنان لروسيا والصين شينكر: لا يهمّ رئيس الحكومة والوزراء
القاضي إبراهيم يتهم وزراء الاتصالات... ومدراء أوجيرو والخلويّ... والجرّاح يرفض

 

 


الأخبار: فيلتمان للبنانيين: خياراتنا أو الفوضى!

 

 



اللواء: تدويل الحَراك اللبناني: واشنطن لحكومة تَستبعِد حزب الله وتَستقدِم المساعدات الفورية
الحريري يحصر المشكلة بباسيل ويشدِّد على درء الفتنة.. والإدعاء المالي يحيل 3 وزراء إتصالات إلى المحاكمة

 

 

 


الجمهورية: مجاولة أخيرة لـ "حل وسط"

 

 

 

الديار: نحن جماعة هي الأقوى ولها تاريخ مثالي فلماذا نستحي بهذا التاريخ ولا نزال أقوياء؟
ماذا حصل فخامة الرئيس كي تنفجر هذه المظاهرات ويقدم الحريري استقالته بعد كل الجهود؟
حاكم مصرف لبنان سيحافظ على المصارف والليرة ولكن اين القيادات السياسية ومسؤوليتها؟

 

 


النهار: عجز داخلي عن الحل يفسح لمشاورات دولية؟

 

 

 

نداء الوطن: "8 آذار" تجيّش ضد الجيش
أين ذهبت أموال اللبنانيين؟

 

 

 

the daily star: Ex-ministers referred to trial over corruption

 

 


?l'orient le jour: Derrière la campagne contre Joseph Aoun, des considérations présidentielles

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