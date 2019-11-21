أسرار الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حقوقية إنّ وضع قانون السماح للقضاء العدلي بملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين على جدول أعمال أيّ جلسة نيابية مقبلة سيشكل مناسبة للتعطيل من الجهات التي تريد حماية الفساد والتي كانت وراء توظيف الحراك الشعبي بشعارات ملفقة لمنع الجلسة التشريعية منعاً لإقرار القانون الذي ترافق مع ادّعاء المدّعي العام المالي على وزراء الإتصالات وستقف ملاحقتهم الآن على أبواب المجلس النيابي، وتوجهت المصادر بالتهنئة للحراك الشعبي المناهض للفساد على «عظيم إنجازه»!



كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام الدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان وقالت إنّ أهمّ ما فيه ليس الكلام عن حزب الله بل الدعوة لعدم المقامرة بترك لبنان ينهار مالياً أو تركه للفضوى لأنّ الروس والصينيين وراء الباب، ودعت المصادر إلى اعتبار الكلام عن الخطة الطويلة دعوة لوقف التصعيد المالي والسياسي والسعي لتسهيل التسويات وعودة التمويل للنظام المالي والمصرفي اللبناني…

اللواء: اسرار

همس

نقل عن مرجع كبير تأكيده ان أهم قطوع جرى تجاوزه أمس الأوّل، يتعلق بعدم إراقة نقطة دماء واحدة.



غمز

يتحدث مطلعون عن نتائج ما تتعلق بمصير النازحين السوريين، في إطار ترتيبات لبنانية وإقليمية بعد الحراك.



لغز

تختلف تقديرات مدراء المصارف في ما خصَّ السحوبات التي يجوز السماح بها، يومياً، خاصة بالدولار، والتي تتراوح بين 300 و1000 دولار.