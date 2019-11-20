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رئيس جمعية المصارف: المصارف اللبنانية لديها سيولة والقيود التي وضعت هذا الأسبوع هي لحماية النظام المصرفي

20
NOVEMBER
2019
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أهم ما جاء في مقابلة رئيس جمعية المصارف سلم صفير مع وكالة رويترز:

المصارف اللبنانية لديها سيولة، والقيود التي وضعت هذا الأسبوع هي لحماية النظام المصرفي في لبنان

المصارف كانت مغلقة لأكثر من أسبوع بسبب التظاهرات وحاليا سمحت للمودعين بسحب الف دولار أسبوعيا وقيدت التحويلات إلى الخارج

التحركات التي شهدها الشارع اللبناني مارست ضغط على السياسيين لاقرار قوانين مصرفية واقتصادية تسمح بنمو البلد

لم تتوقف تدفقات الأموال الى لبنان منذ بداية الأزمة لكنها ضعفت كثيرا خصوصا في ما يتعلق بتحويلات المغتربين

طلب المصرف المركزي للمصارف بزيادة راس مالها بنسبة ١٠٪؜ بحلول نهاية عام ٢٠١٩ قد يكون غير واقعي في ظل هذا الوضع

الاستقرار السياسي سيحل هذه الأزمة وعلى السياسيين اتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى معادلة ترضي الشعب

المصرف المركزي سمح الأسبوع الماضي للمصارف باقتراض الدولارات من دون حدود بفائدة ٢٠٪؜ لتأمين حاجة المودعين شرط عدم إرسال الأموال إلى الخارج

‎ نفى صفير اقتراح سياسة ال haircut التي طرحها بعض المراقبين في الصناعة المالية ، باعتبار انها ستضر بشدة بالاستقرار المستقبلي لبلد يعتمد على تدفقات رأس المال

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