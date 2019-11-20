مستقلّون ولكن...

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مارلين السبع -



لقد ظننّا انّ استقلالنا يجسّد الحرية والوطنية والوحدة. وقد ظننّا اننا، كما تمنّى علينا الرئيس، مستقلّون بتفكيرنا، منفردون بإرادتنا، نعمل على تحرير عقولنا بعدما حرّرنا الارض. وقد ظننّا انّ محاربة الفساد والمحاسبة هما مهمّتنا كوطن واحد وشعب واحد. وقد ظننّا ان الله قد اعطانا هذه الفرصة كي نحاول من جديد. لقد ظننّا اننا مستقلّون واخطأنا.

لأنّنا اعتدنا في ثورات خلت ان يكون المشهد الشعبي غير الذي وشم شوارعنا بأغرب المواقف وأحلك الصور، اخطأنا. فهذه "ثورة" لم تستثني أمراء الحرب فأصبحوا بين ليلة وضحاها قادتها، تناسوا أصابع الاتهام وتاريخ فسادهم ولبسوا ثياب الفقراء وتكابروا امام الناس بمبادئهم المزيفة؛ فصدقوهم وصفّقوا لهم. أنّها "ثورة" الجياع التي استحضرت الموسيقى الصاخبة وآخر صرعات الموضة والرقص والراقصة وكأس كحول يتراقص معها على أنغام وجع الفقراء. أثاروا معهم الطلاب الاحداث فهربوا هؤلاء من الكتب وأقلام التلوين واختلط فرح اللعب بكلمات لا يفهموها بل ردّدوها كما لقّموها اياهم الكبار.

وفي هذا الاستعراض، يهتف الثوار لاحد ارباب الفساد وينعتوه بالبيك؛ النعت الذي تكافح التورة لإلغائه. وبعد ان هتفوا، احتفلوا وأخذوا صوراً تذكارية معه. ثم مرّ البيك؛ امّا مريض السرطان فصرخ ولعن الدولة ولكنه مُنع من وصوله الى الدواء.

وفي خضم المشهد الثوري يستقيل رئيس الحكومة تحت ضغط الثوار ثم يحرّك الشارع ليثبت ان الامر له وله فقط.

وفي تشييع شهيد "الثورة"، حضر قادة الفساد من كل المناطق وتألقوا بإستنكاراتهم واداناتهم، فرّحبوا بهم أهل الضحية اشدّ ترحيب وشكروهم.

"ثورة" آخر زمن تحاكم الشعب بإسم الوحدة وتبني بين ابنائه حيطان التقسيم والتفرقة، ترحّب باللاجئ وتنفي ابن البلد... وقد ظننّا أنّنا تعلّمنا من ماض اليم هشّم وحدتنا وشوّه استقلالنا. وقد ظننّا انّنا تعلّمنا ان استيراد الشعارات وتبنّي الثورات لم يثمر في وطننا غير الأسى والفشل.

وبين بيك يصفّقون له ومريض يمنعوه من المرور، يبقى استقلالنا كما هذه "الثورة" المجنونة، البعض القليل يؤمن به والبعض الآخر يركب أمواجه غصباً لتحقيق العهر السياسي .