هذا ما كشفته الـOTV عن آخر التطورات بالملف الحكومي

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كشفت الـOTV أن ما بدأ يظهر بين اوساط الحريري انه يرغب بتولي رئاسة الحكومة شخصية يتم التوافق عليها بين جميع الاطراف. ويبدو ان سائر الاطراف لديها القابلية في نقاش جدي لشخصية بديلة عن الحريري يتوافق معه حولها.

وأشارت إلى أنه يدور الان بين الاطراف مجموعة من الاسماء التي يمكن ان تكون مقبولة من سائر الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة اي الثنائي الشيعي المستقبل والتيار ومن المفترض ان تكون الساعات المقبلة كفيلة بان تكشف عما سيتوصل اليه الافرقاء المعنيون بهذا الامر لجهة اسم رئيس الحكومة وشكلها.

وعن الاسم المحتمل لرئاسة الحكومة أشارت الـOTV إلى أن النقاش حاصل حول مواصفاته وان كان سيكون قريبا من المستقبل او من كل الفرقاء وإن كان نائبا او قاضيا او اختصاصياً. أمّا عن شكل الحكومة "فمن الواضح انها ستضم وجوها سياسية جديدة واختصاصية."