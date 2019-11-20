بين الفوضى والدولة (حبيب البستاني)

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حبيب البستاني-



يشهد لبنان سباقاً محموماً بين منطقين وأسلوبين، الأول يريد الفوضى سبيلاً للتغيير والثاني يؤيد الدولة سبيلاً لها، ويخطىء من يظن أن الخلاف هو بين النظام وأعداء النظام، فلبنان وبالرغم من كل ما يتضمنه من مشكلات وما يعترضه من مصاعب لا يشبه لا بالشكل ولا بالمضمون الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج، وإن المايسترو الكبير المخطط والمهندس للثورات العربية الذي يحاول استنساخها في لبنان، إنما يرتكب خطأ فادحاً إن لم نقل حماقة كبيرة، فلبنان وبالرغم من كل شيء دولة سيدة حرة مستقلة وذات نظام جمهوري ديمقراطي.

إن تاريخ لبنان الذي ينبغي العودة إليه لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، يدل وبمنتهى الوضوح أن لبنان لم يعرف إلا الحكم الوطني المنبثق من الشعب، وهذا الحكم الوطني المتواصل منذ زمن الإمارة إلى عهد الجمهورية، كان الساهر الأكبر على التعددية الحضارية والثقافية التي يتمتع بها وطن الأرز، والذي تميزه عن محيطه العربي والشرق أوسطي، فالسلسلة الشرقية لعبت دوراً بارزاً في حمايته من رياح الجزيرة الحارة، ومن الموجات التكفيرية والأصولية الإلغائية المنتشرة في محيطه.

وهذه الفرادة التي يتمتع بها لبنان، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز حدت بالمطامع الإقليمية والدولية لجعل لبنان هدفاً لها، وذلك بغض النظر عن هوية حكام لبنان أو المتحكمين بمحيطه، وما زاد في الطين بلة محاولة القوى الدولية والخارجية إيجاد الحلول لمشاكلها على حساب البلد الصغير، مستغلة طوراً التنوع الديمغرافي أو التنوع الحزبي والأيديولوجي أو الطبقي أو الطائفي لا فرق.

وليس غريباً أن تقوم هذه الدول باتباع سياسة الجزرة والعصا، بغية الوصول إلى أهدافها الجهنمية القاضية دائماً وأبداً بتفجير البلد وخلق أمر واقع جديد، كل ذلك لإخضاع اللبنانيين وقبولهم بما يخططون له كحل وحيد لإعادة الأمور إلى نصابها.

هكذا بدأووا عام 1975 فسلحوا الميليشيات من كل الجهات وقوضوا الدولة وصوروا لكل زعيم وديوك الأزقة والأحياء من هنا وهناك، أن باستطاعتهم إنشاء كانتون من هنا مع إدارة مدنية متكاملة، ووطن قومي من هناك مع ما كان يعرف بالصندوق الوطني، أضف إلى دولة " فتح لاند " وبيروت مدينة الحركة الوطنية والمخيمات الذائعة الصيت، وكان الهدف من كل ذلك التوطين ثم التوطين والتوطين وطبعاً مع ترداد الكلام الأجوف الرافض لذلك.

ومن ثم كان ما كان مما يذكره اللبنانيون وصولاً إلى اتفاق الطائف وما أدراك ما الطائف، إتفاق هجين يحمل في طياته استحالة تطبيقه.

واليوم تتكرر المحاولة والهدف هذه المرة إبقاء النازحين السوريين في لبنان لكي يتم استعمالهم لاحقاً في قلب التوازن الديمغرافي لخلق فتنة مذهبية جديدة.

الرئيس القوي

لقد بات واضحاً أن رئيساً قوياً على رأس السلطة في لبنان لا يناسب المخططات الخارجية، ويجب الإقرار أن كل الرؤساء الأقوياء قد تمت إزاحتهم بطريقة أوبأخرى وبحجة أو بدون حجة، فبشارة الخوري رجل الإستقلال تم إسقاطه بما عرف بالثورة البيضاء، والرئيس شمعون فتى العروبة الأغر ورجل الازدهار أشعلوا ثورة 1958 المدعومة من الناصرية في وجهه، كذلك سليمان فرنجية الذي أجبر على ترك القصرالرئاسي، إلى بشير الجميل الذي اغتيل قبل الاستلام، واليوم يحاولون نفس الشيء بوجه الرئيس العماد ميشال عون، الرئيس الاستثنائي الذي أرسى الحمهورية القوية ولعل العدد الأكبر من الإنجازات الذي استطاع من تحقيقها في فترة زمنية فصيرة هي التي أثارت الأعداء في وجهه، فكيف ذلك؟

لقد استطاع الرئيس عون من دحر الإرهاب وإبعاده خارج حدود الوطن في الوقت الذي كان المطلوب هو امتداد الإرهاب إلى الداخل اللبناني.

استطاع وضع قانون عصري للانتخابات وهوما لم يتحقق منذ الاستقلال والذي شكل حلم النخب اللبنانية، وحتى أنه كان واحداً من مطالب الحركة الوطنية في بداية 1975، فإقرار قانون إنتخابي مبني على النسبية لم يكن أمراً عادياً فللمرة الآولى يقر رئيس الجمهورية اللبناني قانوناً إنتخابياً يؤمن التمثيل الصحيح لمختلف الشرائح اللبنانية، فيما كانت القوانين السابقة تضعها سلطة الوصاية مروراً بغازي كنعان إلى الدوحة.

استطاع العماد عون إجراء انتخابات نيابية في الوقت الذي كان الجميع متوافقاً على التمديد.

وضع العهد ثلاث موازنات في ثلاث سنةات منهياً عهود الصرف العشوائي والفساد المستشري لأكثر من اثني عشر عاماً.

ولعل الشعرة التي قسمت ظهر البعير هو وقوف فخامته ومن أعلى منبر دولي ومطالبته بضرورة إعادة النازحين السوريين.

وبالرغم من الحراك الشعبي وتعطيل مفاصل الدولة يقوم العهد بإجراء كل التدابير الآيلة إلى جعل لبنان بلد نفطي.

كل ذلك أدى إلى التدخل المباشر في الشأن اللبناني من قبل الدول التي تسعى إلى إبقاء النازحين في لبنان، وبدأت الإجراءات والعقوبات المالية الهادفة علناً إلى تجويع الناس ودفعهم دفعاً إلى الثورة، تحت حجة الجوع والمطالب الاجتماعية مستعملين كل الوسائل الذي اختبروها من التشيلي إلى هونكونغ والعراق وسوريا وصولاً إلى طهران. مرددين وبلغة وأسلوب ببغائي " الشعب يريد إسقاط النظام "

فهل ينجحون؟

إن لبنان دولة وليس مجرد نظام فقط كي يتم إسقاطه، وهذه الدولة مرتكزة إلى شرعية قانونية وشرعية شعبية بحيث أنه لم تمض على الانتخابات النيابية إلا حوالي سنة ونصف.

إن الرئيس اللبناني يتمتع بشعبية كبيرة من داخل بيئته، ويتمتع بتاييد مروحة واسعة من الأحزاب والقوى اللبنانية، وبالتالي يكون واهماً من يحاول إسقاطه لا من داخل المؤسسات ولا من خارجها. وكل ما يستطيعون الوصول إليه هو خلق زعزعة داخلية لا أكثر ولا أقل.

أوراق العهد

يملك العهد الكثير من الأوراق التي سيستعملها حكماً ومنها :

تشكيل حكومة تكنوسياسية يتمثل فيها الحراك وتستطيع مواجهة الضغوط السياسية من الخارج والداخل في آن.

يرفع العهد مبادىء ثلاث سيسعى إلى تحقيقها وتكون خريطة طريق للسنوات الثلاث المتبقية من عمر الولاية وهي :

معالجة الوضع الاقتصادي

مكافحة الفساد

إنشاء الدولة المدنية

لقد استطاع فخامة الرئيس من تحقيق أهداف أصعب وأشد خطراً، ليس أقلها خلاص لبنان من الإرهاب وإبقاء الفكر الإلغائي خارج حدود الوطن وجعل لبنان واحداً من الدول الأكثر أماناً في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث أن معدل الجريمة انخفض بشكل ملحوظ والأمن مستتب، وبالرغم من كل التحركات والمظاهرات يعتبر لبنان واحداً من أكثر الدول احتراماً لحقوق الإنسان.

إن رئيساً كالعماد عون ظاهرة لن تتكرر وهو يجسد الترجمة العملية للحكم الوطني بأبهى حلله والذي إن وعد وفى وإن قال حقق.